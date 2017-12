DPG-Fourniture en eau : 60.000m3 supplémentaires par jour à Dakar, "d'ici fin 2018"

Les populations dakaroises vont bénéficier de 60.000 mètres cubes d’eau supplémentaires par jour d’ici à la fin de l’an prochain, en attendant l’achèvement des travaux de la troisième usine d’eau de Keur Momar Sarr (KMS3) et l’usine de dessalement d’eau que le gouvernement envisage de construire, a annoncé le Premier ministre Mahammed B. A. Dionne.



Selon M. Dionne, à ce jour, 368 forages et 200 châteaux d’eau ont été construits pour un million de personnes vivant dans les zones rurales, des infrastructures qui ont fait passer le taux d’accès à l’eau potable de 80% en 2011 à 90% en 2016.



Le gouvernement prévoit aussi de construire 100.000 latrines familiales en milieu rural, a-t-il annoncé, soulignant que l’accès à l’eau et à l’assainissement "correspond à une attente forte des populations".