DPG / Un événement historique dans l'agenda politique: Pourquoi Macky Sall a choisi Amadou Ba comme PM Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République a, par décret n°2022-1774 du 17 septembre 2022, nommé Monsieur Amadou BA, Premier Ministre de la République du Sénégal. Un acte qui s’inscrit dans la dynamique de consolidation du fonctionnement optimal des institutions et qui consacre le retour de la Primature dans le dispositif institutionnel de notre pays.



Rédigé par leral.net le Lundi 12 Décembre 2022 à 04:07 | | 0 commentaire(s)|

En effet, le Président de la République a choisi Monsieur Amadou BA pour sa compétence, son engagement, son dévouement, son pragmatisme et son efficacité dans le traitement quotidien des urgences, économiques, sanitaires, sociales et environnementales.



Moins de trois mois après sa nomination, le nouveau Premier Ministre, conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution et du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, procède à sa Déclaration de Politique Générale (DPG) ce lundi 12 décembre 2022.



Un événement historique, inscrit dans notre tradition républicaine, qui permet notamment au Premier Ministre d’exposer solennellement les grands axes de la Politique définie par Son Excellence Monsieur le Président Macky SALL, ainsi que les belles perspectives économiques et financières qui se dessinent pour notre pays

