DTN Football et Basket-ball: Mayacine Mar et Maguette Diop démis de leurs fonctions

Mayacine Mar et Maguette Diop démis de leurs fonctions

Mayacine Mar a perdu son poste de Directeur technique national. Il a été limogé par le ministre des Sports, Matar Bâ. Ce dernier, renseigne le quotidien “Record”, veut rajeunir son département. Donc, il va se séparer des Directeurs techniques nationaux, qui ont duré à leur poste. Le décret de limogeage est signé depuis quelques jours.



Cependant, "Record" renseigne que Mayacine Mar n'est pas le seul sur qui le couperet va tomber. Son collègue du basket-ball, Maguette Diop aussi est sur la liste rouge du ministère des Sports. Contrairement à Mayacine Mar, l'ancien coach de l'équipe nationale féminine fait les frais des mauvais résultats du basketball sénégalais, qui a du mal à s'imposer en Afrique depuis des années.

