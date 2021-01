Daaga Diakhaté: Un grave accident fait 8 morts et plusieurs blessés

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Janvier 2021 à 12:37 | | 0 commentaire(s)|

Un grave accident s'est produit ce matin à Daaga Diakhaté, situé dans la commune de Ngathie Nawdé. Le bilan: 8 morts et plusieurs blessés dans un état très grave. Lesquels sont évacués à l'hôpital de Kaolack. Il s'agit d'une collision entre un camion et un véhicule de transport en commun mini car.



Les services du ministère des Transports se sont rendus sur les lieux de l'accident.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos