Daaka 2023 : Le Ministre Abdou Karim Sall, nouveau Dg de l’Artp béni par le Khalife de Médina Gounass Le nouveau Directeur général de l'ARTP, M. Abdou Karim Sall, n’a pas attendu trop longtemps pour se remettre au travail. En effet, 48h après sa prise de fonction, il s’est rendu à Medina Gounass pour s'assurer du dispositif technique mis en place par les opérateurs afin que les pèlerins présents au Daaka bénéficient de services de communication de qualité (Voix et Internet).

Comme elle a coutume de le faire lors de grands événements nationaux, l’ARTP a également apporté sa contribution pour une bonne organisation de l’édition 2023 du Daaka.



« Ce sont des moments très importants. De ce fait, l’ARTP ne peut pas être en reste», a soutenu M. Abdou Karim Sall.



Le Khalife de Medina Gounass, qui a reçu la délégation après la prière de Zohr, a félicité Abdou Karim Sall pour sa récente nomination. Il a prié pour le Directeur général de l’ARTP et sa délégation, et pour un Sénégal de paix et de concorde.









