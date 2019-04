Daaka de Médina Gounas : le khalife Thierno Amadou Tidiane Ba se félicite du soutien constant de l’Etat L’édition 2019 du Daaka de Médina Gounas a démarré hier, et a vu une grande affluence des fidèles, qui ont entamé cette retraite spirituelle qui va durer 10 jours, au rythme des prières et du zikr du salatoul Fatiha.

Le khalife général de Médina Gounas qui a dirigé cette cérémonie a appelé les fidèles à toujours se conformer aux préceptes de l’islam, à cultiver l’unité et la solidarité. Thierno Amadou Tidiane Ba a également formulé des prières pour les autorités et un Sénégal de paix. Il s’est félicité « du soutien constant de l’Etat pour Médina Gounas et le Daaka », remerciant chaleureusement le gouverneur de Kolda, Ousmane Kane qui a conduit la délégation étatique lors de la cérémonie officielle, hier, à Médina Gounas.

