Daakaa Madina Gounass: Antoine Diome lance un message de paix et de concorde Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Antoine Félix Abdoulaye Diome, a lancé dimanche, un message de paix et de concorde devant le khalife de Madina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Ba, à l’occasion de la cérémonie officielle de clôture de l’édition 2023 du grand rassemblement religieux annuel dénommé ‘’Daakaa’’.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Mars 2023 à 09:59 | | 0 commentaire(s)|

“Nous en avons profité pour délivrer un message de paix et de concorde et de cœur, mais tout cela dans le cadre de la République’’, a dit Antoine Diome dans des propos repris par l’Aps. Le ministre conduisait la délégation gouvernementale, en présence de son homologue gambien du Tourisme et de la Culture, Hamat Nk. Bah, porteur d’un message du président de la République, Adama Barrow.



‘’Nous sommes une République démocratique, tout le monde le sait, il y a une expression plurielle des opinions à travers le pays, mais les libertés sont encadrées et leur seule limite, sont les droits des autres’’, a insisté le ministre de l’Intérieur.



A l’en croire, ‘’ce n’est pas parce qu’on a des droits qu’on peut empêcher les autres d’exercer les leurs’’. Il ajoute que ‘’c’est ça qui fonde notre commun vouloir de vivre ensemble et la cohésion nationale que nous avons connue depuis l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale’’.







Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook