Dagana, chasse gardée d’Oumar Sarr et de BBY: AB2024 demande 5% de plus sur le score habituel Théâtre d’un grand rassemblement à la place publique de la ville, Dagana a dit "Oui" au choix de Macky Sall. Elle a fait honneur à Amadou Bâ, candidat de la majorité présidentielle, pour le scrutin du 24 mars 2024.

Des hommes et des femmes, de tous âges, ont déferlé en direction des berges du fleuve Sénégal, où s’était donné rendez- vous Benno Bokk Yakaar. Dans un décor de rêve, où le cours d’eau flirte avec les arbustes qui peuplent les terres du Walo, le Benno local a battu le rappel de ses troupes. Il est plus que décidé à abréger l’échéance du 24 mars, ne faisant ainsi qu’une bouchée du reste de l’opposition.



Un rêve diraient certains, mais une réalité semble être convaincu Amadou Bâ. Lui qui, du haut de son beau bolide, main dans la main avec Oumar Sarr, lâche: « Dagana est pour le progrès. Dagana est pour la sérénité. Dagana est pour la stabilité. Sa mobilisation du jour l’atteste éloquemment. Le débat à Dagana, ce n’est pas qui va gagner le scrutin. Il porte plutôt sur quel taux il va falloir faire ici. Je vous demande juste, de rajouter 5% sur votre score habituel ».



Autant à Dagana que sur le reste du trajet qui mène à Podor, des mobilisations spontanées, en faveur de la coalition au pouvoir, ont rythmé le périple du Premier ministre. Une situation assez réconfortante pour Benno et qui présage d'un triomphe certain, dans cette partie du pays, au soir du 24 mars.



