Dagana félicite le Président Macky Sall pour sa réélection

DECLARATION LIMINAIRE POUR LE POINT DE PRESSE DE LA COALITION BENNO BOKK YAKKAR A DAGANA

Mesdames, Messieurs

Honorables invités,

Chers camarades,



C’est avec une très grande émotion que l’ensemble de notre comité électoral se fait un plaisir de s’adresser à vous par ma voix afin d’échanger autour de la récente et brillante réélection de SE Macky Sall à la Magistrature suprême de notre pays.



Cette émotion résulte de la pleine mesure de la situation et des enjeux y afférents que nous appréhendons déjà en termes de responsabilité dans la conduite des affaires de notre localité.



Mais permettez-moi dès l’entame de mon propos, d’adresser nos vives félicitations à SE Macky Sall principal artisan de cette victoire acquise de haute lutte que nous savourons encore.



En effet, la brillante réélection de SE Monsieur Macky Sall témoigne encore de la forte adhésion des populations aux politiques économiques et sociales qu’il a impulsées depuis son accession au pouvoir.



Il me plait à ce stade de souligner que l’épine dorsale de ces politiques est le Plan Sénégal Emergent (PSE) référentiel de développement économique qui nous a permis de retrouver le chemin de la croissance durable et partagée.



Les effets attendus du PSE n’ont pas manqué au rendez-vous comme en témoigne le score de plus de 58% engrangé au niveau national par SE Monsieur Macky Sall.



Le département et la commune de Dagana en particulier n’ont pas été en reste pour ce qui à trait à l’appropriation de ce référentiel économique et sa traduction en actes concrets à même d’impacter nos valeureuses populations du Walo.



Toutefois, cette appropriation n’aurait pas pu se faire sans la conduite éclairée de dirigeants d’un type nouveau parce que résolument engagés dans la satisfaction des besoins des populations :

J’ai nommé Mr Mouhamadou Makhtar Cissé Directeur General de la Senelec-

J’ai nommé Mr Cheikh Ahmed Tidiane Cissé Directeur General de ETM

L’action combinée de ces deux fils du Walo autour des 3 piliers du PSE que sont :



1. la transformation structurelle des bases de l’économie

2. la promotion du capital humain

3. la bonne gouvernance



a permis de créer les conditions d’une forte adhésion à la politique économique et sociale promue par SE Monsieur le PR Macky Sall.

Il est important de souligner à ce stade le fait que l’ensemble des actions à caractère politique et social mises en œuvre sous l’impulsion de nos 2 leaders précités est intimement corrélé aux piliers de base du PSE.



Vous me permettrez d’en citer quelques unes :



PILIER 1 : la transformation structurelle des bases de l’économie

Intégration de solutions d’énergie solaire dans les périmètres agricoles permettant à nos agriculteurs d’améliorer leur rentabilité (réduction de 70% de leur facture d’électricité) et donc de se projeter vers d’autres activités à plus forte valeur ajoutée telles que la transformation et les micro-industries annexes ; Mise en place d’une centrale solaire d’une capacité de 20 MW à Bokhol ; Mise en place de financements à travers la DER Mise en place de garanties de financements pour des prêts au niveau du crédit mutuel Aménagement de plusieurs hectares de terres cultivables pour les paysans

PILIER 2 : la promotion du capital humain

Accompagnement des étudiants dans la prise en charge de leurs frais de scolarité (plus de 50 par année) ;

Divers de dons de matériel et de médicaments à l’hôpital et aux centres de santé ;

Les Bourses de sécurité Familiale ;

La Couverture Médicale universelle ;

PILIER 3 : la bonne gouvernance

Lancement d’un forum de sensibilisation sur le potentiel et les opportunités au Walo ;

Soutien et accompagnement à toutes les associations et organisations de soutien au développement économique.

Vous conviendrez avec moi que le prétexte de notre rencontre d’aujourd’hui est d’abord de célébrer notre belle victoire mais il nous paraissait primordial de contextualiser cette victoire avant d’en faire une lecture politique.



Sur un plan purement politique, nous remercions :

L’ensemble de nos militants, les militants de SE Monsieur Macky Sall devrions-nous dire pour rester parfaitement logiques avec nous mêmes ;

Les responsables politiques et surtout les femmes du Walo qui sont notre fer de lance dans l’ensemble des actions que nous mettons en œuvre ;

Les jeunes à qui nous devons une mention spéciale pour leur détermination et leur engagement ;

Et enfin nos sages qui éclairent nos pas grâce à leur connaissance historique qui nous oriente ;

Nos alliés membres de la grande coalition présidentielle ont aussi été à la pointe du combat avec une grande discrétion dans l’effort. Nous leur formulons donc nos remerciements au même titre que ceux récemment exprimés par SE Monsieur le PR Macky Sall Grand orfèvre de l’unité de Benno Bokk Yakaar ;

Les enseignants garants du savoir, les étudiants, les élèves, les agriculteurs, les commerçants et les différents corps de métiers ne sont pas non plus en reste. Ils n’ont ménagé aucun effort pour atteindre l’objectif fixé ;

La combinaison des ces forces, associée à une démarche stratégique a permis de faire émerger de nouvelles forces politiques structurées dans diverses entités telles que nos comités APR, nos mouvements de soutien, nos femmes, nos cadres, nos jeunes et nos sages sans oublier les autres autorités religieuses et coutumières.



Ces forces émergentes ont permis de venir à bout de l’opposition grâce à une mobilisation de l’ensemble des strates de la population depuis 2012 afin repositionner le département et la commune de Dagana au cœur du dispositif Présidentiel mais cela n’a pas été facile.



Il nous a, en effet, fallu beaucoup d’abnégation et de résilience pour aboutir à ce résultat aujourd’hui consécutivement aux dernières élections législatives de 2017 que la coalition présidentielle avait aussi remportées haut la main dans l’ensemble des communes du département.



Nous sommes donc libres de nous projeter vers l’avenir avec beaucoup d’ambition mais en parfaite symbiose avec les futures orientations stratégiques de SE Monsieur le PR Macky Sall et en droite ligne avec le PSE dans sa phase 2.



Dagana recèle de tous les atouts, ressources humaines, attributs physiques et historiques pour se positionner et devenir un vrai réceptacle d’investissements pourvoyeurs de croissance et d’emplois dans des domaines aussi variés que l’Agriculture, l’Agro-industrie, les secteurs émergents tels que le pétrole, le gaz, les énergies renouvelables mais aussi l’industrie et les TIC.



Le Walo dans sa diversité renouvelle ses félicitations et réaffirme sa totale fidélité à SE Monsieur le PR Macky Sall et lui tend la main pour écrire encore ensemble une nouvelle page d’histoire du Walo terre de travail et de refus.



Nous ne saurions terminer sans rendre hommage à nos vaillantes mères, épouses et filles ces « Linguères » dont la journée de protection des droits a été célébrée le 08 Mars dernier. Elles représentent une source d’inspiration intarissable pour nous, source de refus certes mais surtout source du travail qui anoblit.



Encore Ensemble pour un Walo émergent !!



Fait à Dagana le 09 mars 2019







