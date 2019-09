Dahra : Des malfrats défoncent une station d’essence et emportent 125.000 FCfa

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Septembre 2019 à 13:22 | | 0 commentaire(s)|

La station d’essence MKA Eexcellence sise à la sortie de la ville de Dahra, a été cambriolée dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 septembre, par des malfaiteurs non encore identifiés. Ils ont emporté par la même occasion la somme de 125.000 FCfa.



D’après le gérant El Hadji Sall, les malfrats ont profité de l’absence du gardien pour défoncer la porte et commettre leur forfait.



La gendarmerie a été saisie et une plainte sera déposée contre X.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos