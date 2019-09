Dahra Djoloff : Décès d'un médecin par arrêt cardiaque

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Septembre 2019 à 13:01 | | 0 commentaire(s)|

Un drame est survenu hier jeudi 19 septembre vers 21 h, au quartier Angle Ndiakhaye, dans la commune de Dahra Djoloff. Un médecin, quinquagénaire de son état et répondant au nom de Docteur Oussel Sow, propriétaire de la clinique privée "Gallé Kissal" est décédé d'une crise cardiaque, au moment où il effectuait une séance d'entraînement près de chez lui.



Pris d'un malaise, il est tombé seul dans une ruelle et l'irréparable s'est produit. Ce sont des passants qui l'ont retrouvé mort, allongé dans l'obscurité.



Sa dépouille a été acheminée au centre de santé Elisabeth Diouf par une ambulance, devant les gendarmes venus faire le constat. Le certificat de genre de mort délivré par le médecin-chef, atteste d'une mort par arrêt cardiaque.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos