Dahra :Un gendarme poignardé par un voleur

Un gendarme en service à la brigade de Dahra a frôlé le pire avant hier dimanche au marché hebdomadaire de Dahra. Selon Sénéweb, repris par LeTémoin, il a été poignardé par un voleur qui tentait d’emporter la pochette d’un éleveur.



Le voleur qui était en état d’ébriété a donné un violent coup de couteau au gendarme qui voulait l’arrêter et le conduire à l’unité. Les autres gendarmes, qui effectuaient une opération de sécurisation aux alentours du foirail, ont vite rallié les lieux pour neutraliser le délinquant et procéder à l’évacuation de leur collègue blessé à l’hôpital Magatte Lo de Linguère.



À l’approche de la fête de la tabaski, le marché hebdomadaire de Dahra est la cible des voleurs à l’arrachée et autres délinquants qui viennent perturber la quiétude des éleveurs et acheteurs de bétail.