Dahra : un véhicule de transport en commun se renverse et fait 2 morts et 12 blessés graves Un accident grave a eu lieu, dimanche soir sur la piste de production Gassane-Thiargny. Un véhicule de transport en commun en provenance du marché hebdomadaire de Dahra pour Gassane, a dérapé, avant de se renverser, faisant 2 morts sur le coup et 12 blessés graves, selon "Vox Populi". L’excès de vitesse serait la cause de cet accident tragique selon plusieurs témoins. Les corps sans vie et le blessés ont été transportés à l’hôpital Magatte Lô, ajoute la même source.

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Juillet 2019 à 11:14



