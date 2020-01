Dakar 2020: Un pilote entre la vie et la mort après une chute sur la 11ème étape Edwin Straver, le pilote moto néerlandais, est dans un état critique après avoir été victime d’une lourde chute jeudi lors de la 11ème étape du Dakar 2020. Son cœur "avait cessé de battre durant dix minutes" révèle sa famille.

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Janvier 2020 à 12:49 | | 0 commentaire(s)|

Le pilote moto Edwin Straver, qui participait au Dakar 2020, a été victime d’une lourde chute jeudi lors de la 11ème et avant-dernière étape. Le Néerlandais, dans un état critique, est entre la vie et la mort selon sa famille, qui a donné de ses nouvelles dans un communiqué.



«?Son cœur a cessé de battre durant dix minutes?» précise la famille Straver. Le pilote néerlandais a été ranimé par les médecins avant d’être transféré, par hélicoptère, au Saudi German Hospital à Ryad, la capitale saoudienne. Edwin Straver souffre d’une fracture dans la partie supérieure de la colonne cervicale. Sa vie est toujours en danger.



Le Dakar 2020 avait été endeuillé cette semaine après la mort de Paulo Gonçalves, un autre pilote moto, décédé des suites d’une chute lors de la 7ème étape.

Ouest-france



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos