Dakar: 35 487 candidats ont composé au CFEE, dans la banlieue

Les examens du Certificat de fin d’études élémentaires (Cfee) et de l’Entrée en sixième ont démarré hier, dans la banlieue dakaroise. Selon l’inspecteur d'Académie de Pikine-Guédiawaye, Gana Sène, la zone compte au total 35 487 candidats dont 19 643 filles (55,35%) et 15 844 garçons, qui ont composé hier, soit une hausse de 458 candidats par rapport à 2023. Le franco-arabe représente 7, 05% et les candidats libres, 3.97%, nous dit "L'As."



L’académie compte 153 centres contre 148 en 2023. Parmi les candidats, on note 4 non-voyants et 2 sourds-muets, qui sont bien pris en charge, d’après M. Sène. Il a mobilisé 6 154 enseignants, dont 153 chefs de centre, 2 366 surveillants, 459 secrétaires de centre et 3 176 correcteurs. L’innovation, c’est la digitalisation de l’examen, avec l'nscription et le paiement en ligne.