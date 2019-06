Dakar-Bamako : le Sénégal et le Mali mettent 20 milliards pour relancer le train Le Sénégal et le Mali vont remettre sur les rails le train Dakar-Bamako. Les deux pays ont décidé de mettre sur la table un montant minimum de 10 milliards chacun, soit 20 milliards pour réhabiliter le train. C’est ce qui a motivé, hier, une rencontre de deux délégations ministérielles des deux pays.

Conduisant la partie sénégalaise, le ministre en charge des Transports, Oumar Youm a expliqué que l’argent qui sera dégagé par les deux pays servira surtout à définir « le mode organisationnel de la société qui aura en charge la gestion du train, et permettra d’assurer un plan de sauvegarde d’urgence ».

Pour le reste, un important financement est notamment attendu de la Banque mondiale.

Même s’il n’a pas voulu donner une date pour le début des travaux, le ministre sénégalais a assuré que ce sont des trains de dernière génération et des installations très modernes qui seront mis en place. L’horizon 2020 est, toutefois, prévu pour voir les choses bouger.

En attendant, les salaires des travailleurs seront payés, selon Oumar Youm.



