Dakar-Conakry: La frontière ré-ouverte, ce mercredi

Le président du Comité national du rassemblement et du développement (Cnrd), le Colonel Mamady Doumbouya a pris ce mercredi, un décret pour rouvrir les frontières sénégalo-guinéennes.



Les ressortissants guinéens, coincés entre Dakar et Conakry seront très satisfaits de cette mesure.



Les frontières entre les deux pays étaient fermées depuis 9 mois par l’ancien président Alpha Condé pour des raisons de pandémie. Mais aussi, cela a été vu comme une facon de barrer la route à son opposant Cellou Dalein Diallo lors des élections passées en Guinée.



