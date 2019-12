Dakar Dem Dikk : Foncier, parc automobile, arriérés de salaire...les travailleurs déposent un prévis de grève demain lundi Cela ne s’arrange toujours pas entre les travailleurs de la société de transport Dakar Dem Dikk et leur Directeur général, Me Moussa Diop. En assemblée général, hier aux Parcelles Assainies, ces derniers ont demandé le départ de leur Directeur.

Le motif de leur courroux, la situation du parc automobiles avec 210 bus en panne sur les quelques 400 véhicules du parc. Les travailleurs déplorent également une nébuleuse dans la gestion des pièces de rechange pour les bus,

des arriérés salaire depuis octobre et le paiement de la vente d’une partie du foncier pour un montant de plus de 3 milliards FCFA.

Autant de problèmes qui ont poussé les travailleurs à réclamer un audit général de Dakar Dem Dikk. En attendant, ils vont déposer un préavis de grève dès ce lundi.



