Dakar Dem Dikk : Me Moussa Diop licencie le Secrétaire général des syndicalistes La tension reste vive à Dakar Dem Dikk. Le Directeur général de la société de Transport, Me Moussa Diop, a licencié le Secrétaire général du syndicat des travailleurs. Selon les syndicalistes, cette décision fait suite à la dénonciation de la part de ce dernier, d’emplois fictifs à Dakar Dem Dikk. Toujours selon eux, deux autres procédures de licenciement sont en cours, concernant deux autres employés.

