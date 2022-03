Dakar Dem Dikk face à ses maux: Les travailleurs alertent... La société nationale Dakar Dem Dikk fait face à une situation critique. C’est ce qu’à déclarer les six syndicats et le collège des délégués de la boite, qui se réunissent autour du Cadre des syndicats des travailleurs de Dakar Dem Dikk.

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Mars 2022 à 20:59

Les syndicalistes de Dakar Dem Dikk face à la presse, ce mercredi, listent les écueils qui secouent l’entreprise. Lesquels sont : le manque criant de bus, le déficit financier, des longues attentes dans les arrêts, la panne récurrente des bus, la baisse des recettes, la perte des acquis sociaux etc. Face à des désagréments, le Cust 3D alerte et lance un cri de cœur au président de la république.



«La société 3D traverse une crise sans précédente liée au parc automobile qui n’existe que de nom et avec des dettes internes et externes énormes comme coopérative d’habitat, Ipm, prestation familiale, etc», a dévoilé le secrétaire général Alioune Badara Konaté.



Et de poursuivre, «vu cette situation déplorable et préjudiciable aux usagers de DDD et à son personnel, nous interpellons directement le président de la république monsieur Macky Sall pour qu’il fasse de 3D sa priorité et de lui rappeler que cette société est la première en matière de transport public où travaillent plus de 3000 pères de famille», a indiqué M. Konaté.

