Dakar Dem Dikk : les syndicalistes rejettent le projet ‘’Yangarta’’ de Me Moussa Diop La tension ne faiblit à Dakar Dem Dikk. Les syndicalistes en conflit avec le Directeur général, Me Moussa Diop depuis un certain temps, s’opposent à son dernier projet, ‘’Yangarta’’, qui consiste à affecter des bus pour desservir Podor.

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Décembre 2019

« Il veut affecter des bus pour ce projet ‘’Yangarta’’, qui n’a aucune pertinence, alors que plusieurs bus sont déjà immobilisés », a dit Alioune Badara Konaté, membre de l’UDT3D, hier au cours d’une conférence de presse, dans des propos rapportés par la RFM.

Et de poursuivre, « nous lui demandons surtout de nous dire où est passé le milliard issu de la vente de notre patrimoine immobilier et l’argent de 800 autres mètres carrés qu’il encore vendus, alors qu’hypothèque pouvait régler l’affaire ».



