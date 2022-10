Dakar Dem Dikk : Une passation de service houleuse annoncée

On retient notre souffle. Parce que ce mardi, la passation de service entre le Dg sortant de Dakar Dem Dikk, le magistrat Omar Bounkhatab Sylla, et l’entrant, Ousmane Sylla, risque d’être houleuse. Surtout que les partisans du partant ont sonné la mobilisation pour contrer des ennemis tapis dans l’ombre, qui seraient proches d’un ancien Dg que nous ne citerons pas. Ces derniers, selon des sources de "Le Témoin", auraient décidé de saboter la passation de service avec des huées et un concert de casseroles contre le partant. Quelques heures après son limogeage, l’ancien Dg a été victime d’une grande campagne de dénigrement. Ses ennemis ont tenté de salir sa réputation de magistrat.



Is sont allés jusqu’à lui enlever un quelconque mérite dans le processus d’acquisition et de réception prochaine des 653 nouveaux bus. Et ce n’est que la première partie du programme de renouvellement des 1400 bus de marque IVEC, fabriqués en France et garantis sur vingt ans. Des bus avec toutes les commodités : wifi, caméras de surveillance, système de géolocalisation et paiement électronique des titres de transport. En réalité, il s’agit d’un projet révolutionnaire, destiné à changer le visage du transport public du Sénégal.



Un projet qu’Omar Bounkhatab Sylla n’aura pas la chance de réceptionner. Il n’aura pas non plus la chance de finir le chantier du siège à 5 étages de Dakar Dem Dikk. Mais en 18 mois, il aura réussi à redresser une entreprise qu’il a trouvée presque en faillite et plombée par de nombreuses difficultés. Les partisans de Omar Bounkhatab Sylla ont décidé de contrer la présence ce mardi, de ses contempteurs qui ont décidé de saboter la cérémonie de passation. Comptez sur "Le Témoin" pour être vos oreilles et vos yeux à cette cérémonie.