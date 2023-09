Dakar : Disparition mystérieuse d'un milliardaire guinéen

Un milliardaire guinéen, proche de l'opposant Cellou Dalein Diallo, qui accuse la Junte en place en Guinéen de vouloir attenter à sa vie, a disparu après avoir déposé une plainte à Dakar.



L’homme a bizarrement disparu après avoir déposé une plainte au Parquet de Dakar, pour avoir été victime d'une agression aux Parcelles Assainies selon iGFM citant L’observateur, la Dic est à sa recherche.



Réfugié au Sénégal depuis 2022, l'homme d'affaires et milliardaire guinéen, Souleymane Diallo, qui responsable à l'Union des forces démocratique de Guinée (Ufdg de Cellou Dalein Diallo, demeure introuvable depuis bientôt trois semaines.



Proche de Cellou Dalein Diallo et connu pour ses positions dures contre le régime Doumbouya, l'homme d'affaires était dans le collimateur des autorités militaires guinéennes. Pour sauver sa peau, il s'était réfugié au Sénégal.



Mais, le 12 septembre dernier, victime de persécution, il avait déposé une plainte chez le procureur de la République de Dakar pour menaces de mort et voie de fait.



Dans sa déposition, il y révélait avoir été victime d'une «violente agression aux Parcelles, Assainies devant sa maison, par trois personnes à bord de motos». Souleymane Diallo relate dans sa requête qu'«ils étaient en mission commandée».



Aussitôt après, le procureur de la République a confié l'enquête à la Division des investigations criminelles (Dic). Mais, depuis lors, les enquêteurs de la Dic n'arrivent plus à le joindre sur le numéro qu'il avait mentionné sur la correspondance. Par conséquent, d'intenses recherches sont menées pour le retrouver ainsi que ses agresseurs.