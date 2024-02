Dakar-Gorée: La nouvelle chaloupe est arrivée à Dakar

Les populations de Gorée peuvent dire un grand ouf de soulagement puisque le président Macky Sall a respecté son engagement à leur endroit. La nouvelle chaloupe baptisée Boubacar Joseph Ndiaye du nom de l’ancien conservateur de la Maison des Esclaves de Gorée est arrivée dans la nuit du mardi au mercredi tardivement au Port autonome de Dakar. Très tard cette nuit-là dans la nuit, le directeur général du Port de Dakar Mountaga Sy entouré de ses équipes est allé jusqu’à haute mer pour accompagner l’entrée dans les eaux du port de la nouvelle chaloupe.



D'aprés LeTémoin, ce mercredi en début de matinée, la chaloupe transportée par un grand navire a été finalement débarquée au niveau du Mole 3 sous la présidence du Dg du Port entouré de son staff et de l’adjointe au maire de Gorée. Le dg du Port Mountaga Sy s’était fait un point d’honneur pour faire respecter cet engagement du président Macky Sall. Depuis plusieurs semaines, il s’est véritablement déployé entre Dakar et Istanbul pour l’arrivée de la chaloupe dans des conditions optimales. Cette dernière avait quitté son port de fabrication à Istanbul en Turquie depuis le 15 janvier dernier pour Dakar.



Elle a une capacité de 396 passagers et développe une puissance de 14 nœuds et comporte des commodités comme un restaurant, un bar, des suites VIP. Elle va remplacer les deux bateaux « Coumba Castel » et « Moussa Ndoye » devenus vétustes et connaissant des pannes récurrentes qui plombaient les déplacements des insulaires