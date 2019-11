Dakar: Le Préfet signe l'arrêt de mort des panneaux publicitaires dans les rues Dakar sera bientôt une capitale sans panneaux publicitaires. Pour cause, une opération de dépose des panneaux publicitaires et des objets emcombrants sera menée dans les prochains jours en relation avec Agéroute, gestionnaire de la voirie classée. L'information a été donnée par le Préfet de Dakar, Alioune Badara Samb à travers le communiqué ci-dessous.

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Novembre 2019 à 09:07 | | 0 commentaire(s)|





