Dakar : Le nouveau Directeur régional des Transports terrestres, officiellement installé

Le gouverneur de la région de Dakar, Al Hassan Sall, a officiellement installé, vendredi, le nouveau Directeur régional des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Ibrahima Seck.



La cérémonie d’installation s’est déroulée dans les locaux de la Gouvernance de Dakar, en présence de plusieurs personnalités, dont le Directeur régional lui-même.



Ibrahima Seck a promis de ne ménager aucun effort pour mener à bien sa mission, tout en appelant les uns et les autres, à lui prêter » main forte » dans sa nouvelle mission.



Pour sa part, le gouverneur de Dakar a salué la » compétence », la » loyauté » du nouveau Directeur régional des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement,.



‘’ (…) A chaque fois qu’on lui confie une mission, il l’exécute de manière admirable, à la grande satisfaction du gouverneur de région que je suis. Je salue également son tact envers les usagers du service, desquels je n’ai jamais reçu des plaintes le concernant’’, a-t-il fait valoir.



Il a exhorté Ibrahima Seck à » poursuivre » et à » maintenir » ce cap et lui a assuré de son » accompagnement », pour » relever ce nouveau défi ».









