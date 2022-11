Dakar : Meta a tenu un forum sur le numérique comme puissant levier au service de l'inclusion économique des femmes au Sénégal Meta et Smart Ecosystem for Women (SEW) ont organisé vendredi à Dakar le forum du programme #SheMeansBusiness présentant les outils numériques comme un puissant levier au service de l'inclusion économique des femmes au Sénégal. Cet événement fut l'occasion de célébrer les femmes entrepreneures ainsi que la Téranga, un principe propre à la culture sénégalaise et une source de création de valeur par les femmes. Ces chefs d’entreprises féminines ont utilisé les plateformes Meta afin d’améliorer leur performance, notamment en les aidant à s’autonomiser, à se faire connaître davantage et à conquérir de nouveaux marchés.

La première partie de cette journée fût l’objet d’une Master class visant à former 300 nouvelles femmes. Cette dernière a été organisée à CanalOlympiaTéranga et a offert un espace de training et de partage de bonnes pratiques. Au cours de cette session, des formateurs certifiés par Meta ont montré aux participantes comment améliorer la performance de leurs entreprises grâce à l’exploitation des fonctionnalités des plateformes Meta - Facebook, Instagram et WhatsApp.



La deuxième partie de la journée a été réservée pour sa part au Showcase #SheMeansBusiness, une rencontre qui a offert aux femmes entrepreneures ainsi que les acteurs de l'écosystème une plateforme d’expression pour mettre en lumière plusieurs initiatives économiques féminines dans divers secteurs d'activités. Parmi les intervenantes, les fondatrices de plusieurs entreprises - Arka Concept Store, la chaîne de boulangerie-pâtisserie Réseau Mburu, le centre de danse urbaines The Dance Hall, ainsi que l’institut de beauté Onglemania et l’école de formation Fantaisika - ont témoigné de leurs expériences de l’utilisation du numérique pour développer et promouvoir leurs business.



Les partenaires institutionnels, notamment le Ministère de la Communication, des Télécommunications et de l'Economie numérique, la Délégation générale à l'Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) et l'Agence de Développement et d'Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME) sont intervenus afin de donner des orientations et réitérer leur soutien. En effet, les ateliers, discours et discussions organisés ont permis aux différentes parties prenantes de souligner l’importance de l’accompagnement des femmes entrepreneures. Aussi, cette rencontre a proposé des ateliers portant sur la création de valeur et de contenu au feminin par les femmes ainsi que sur le rôle crucial des plateformes digitales dans le monde des affaires.



A ce propos, Olivia Tchamba, responsable des Politiques Publiques de Meta en Afrique francophone a déclaré que : « Les femmes entrepreneures sont au cœur de l’économie Sénégalaise. Elles font des affaires à leur manière, car elles maîtrisent leur contexte et connaissent très bien leurs cibles. Depuis le lancement du programme #SheMeansBusiness notre but a été de soutenir leur autonomisation à travers un renforcement de compétences. »



«En deux ans, nous avons vu des milliers de chefs d’entreprises s’approprier les outils digitaux, surtout ceux de nos plateformes, afin de réaliser leurs objectifs; atteindre de nouvelles cibles et développer leurs entreprises. Aujourd’hui, elles vont plus loin en invitant d’autres femmes à rejoindre notre communauté et en partageant leurs expériences avec tout un écosystème. » , a-t-elle ajouté.



En somme, le forum #SheMeansBusiness a réuni des femmes cheffes d'entreprise ainsi que des responsables institutionnels afin de plaider en faveur de l'inclusion économique des femmes tout en démontrant le rôle central des outils numériques, notamment des plateformes de Meta, dans leur émancipation économique. L’entreprise reste donc fidèle à son engagement visant à soutenir l’entreprenariat féminin au Sénégal.



Le programme #SheMeansBusiness propose aux femmes chefs d’entreprise une formation gratuite axée sur l’acquisition de compétences numériques et commerciales utiles pour la gestion de leur activité. La formation couvre également des domaines tels que la gestion des opérations, la gestion financière et le leadership.



Meta a lancé le programme #SheMeansBusiness au Sénégal en septembre 2020, en partenariat avec Smart Ecosystem for Women (SEW), un acteur spécialisé dans l'accompagnement de l'entreprenariat féminin en Afrique. Le Sénégal est le premier pays d’Afrique francophone à mettre en œuvre #SheMeansBusiness et le troisième en Afrique subsaharienne après le Nigeria et l'Afrique du Sud.



Meta construit des technologies qui aident les gens à se connecter, à trouver des communautés et à développer des entreprises. Lorsque Facebook a été lancé en 2004, l’entreprise a changé la façon dont les gens se connectent. Des applications comme Messenger, Instagram et WhatsApp ont offert de nouvelles possibilités à des milliards de personnes à travers le monde. Désormais, Meta va au-delà des écrans 2D pour s’orienter vers des expériences immersives telles que la réalité augmentée et virtuelle, afin d’aider à construire la prochaine évolution de la technologie sociale.



