Dakar / Parcelles assainies : Un bon déroulement noté dans plusieurs bureaux de vote

A l’école Hamo 2, les bureaux ont ouvert leurs portes à l’heure indiquée, soit 8 heures, nous dit-on, avec tout le matériel en place, même si le début était timide en termes de votants. Du coté des citoyens, certaines voix interrogées se disent satisfaites pour le moment, du déroulement du début du scrutin.



Le lycée des Parcelles assainies, plus grand, avec plus de votants, est aussi dans la même veine, même si de longues files ont commencé à se dessiner. Interrogés, des observateurs, dont un de la CEDEAO, ont salué la bonne marche de la machine en cette matinée.



Aux HLM Grand Médine des Parcelles assainies, lieu de vote du candidat Amadou Bâ, au moment de notre passage, un peu avant 10 heures du matin,c’est aussi un début de rush qui s’est dessiné, même si dans ,a foule, le troisième âge était largement dominant. De longues files d’attente étaient visibles, même en dehors de l’école.



Sur le plan sécuritaire, les forces de l’ordre étaient assez visibles, dès le début des rues qui mènent vers ces lieux. De leur coté aussi, on ne signale aucun incident. Mais pour les HLM Médine, force est de reconnaître son blindage, avec un nombre très important de forces de l'ordre, mais aussi des véhicules de police visibles un peu partout à côté de ce lieu de vote.