Dakar-Plateau: Les hommes d'affaires traquent le maire

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Février 2020 à 09:28 | | 0 commentaire(s)|

Le maire de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye, par ailleurs ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, n'est plus en odeur de sainteté avec certains hommes d'affaires et promoteurs immobiliers. Selon "Kritik", "L'As" et "Wa Grand Place", ces derniers lui reprochent de traîner les pieds pour leur signer des autorisations de construire. Ce qui retarde, du coup, leurs projets.



Une situation qui, à en croire les contempteurs de l'édile de Dakar-Plateau, est loin de s'expliquer. Dans la mesure où, martèlent-ils, ils ont déjà casqué la rondelette somme de huit (8) millions de FCfa en taxes. Mieux, leurs autorisations de construire sont visibles sur la plateforme Teledac. Et, ces hommes d'affaires d'alerter que " 200 milliards sont en jeu et 1000 emplois menacés ".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos