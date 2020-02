Dakar Sacré-Cœur: les témoignages détonants des victimes d'Olivier B. Sylvain

Une des victimes, E. M. B ( 17 ans)-les noms ont été changés- , élève en classe de Seconde, entendu en présence de son père déclare : « je connais Olivier qui est notre préparateur physique… c’était un samedi, l’équipe préparait une séance d’entraînement. Sylvain m’a invité à me rendre à l’infirmerie du club pour une séance de massage. Ce que j’ai accepté. Sur les lieux, il m’a demandé d’ôter ma culotte. Après quoi, il s’est mis à me masser les adducteurs, ensuite, il s’était mis à me caresser le sexe. J’ai sursauté et je lui ai demandé ce qu’il faisait. il a répondu que ce type de massage concourt à accroître mes performances ».



A. N, déclare avoir subi le même type de massage particulier de la part de Sylvain Olivier.