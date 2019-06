Dakar - Saisie de 238 kg de cocaïne: Interpol entre dans la danse

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Juin 2019 à 13:44 | | 0 commentaire(s)|

L’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), créée le 7 septembre 1923 dans le but de promouvoir la coopération policière internationale, est entrée dans la danse suite à la saisie de 238 kg de cocaïne par la douane Sénégalaise.



La révélation est du chef du Bureau des relations publiques des Douanes sénégalaises, le colonel Alpha Touré.



‘’C’est toute une procédure qui est déclenchée. L’enquête suit son cours. La saisie qui a été réalisée concerne 238 plaquettes d’un kilo chacune. Tout ce qui doit être fait, est en train d’être déroulé dans le cadre d’une enquête douanière, mais pénale également’’, fait-il remarquer, demandant aux uns et aux autres de laisser les services compétents faire leur travail dans le calme et la sérénité.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos