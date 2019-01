Dakar: Une grenade de l'armée explose et blesse grièvement 5 enfants Une grenade de l’armée a explosé et blessé grièvement 5 enfants dans la forêt classée de Mbao. Les jeunes jouaient avec l’engin quand il a explosé, trois (3) des cinq (5) blessés sont dans un état critique. Selon la Rfm qui donne l'information, les victimes sont toutes hospitalisées l'hôpital Principal.





PressAfrik

Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Janvier 2019 à 16:20 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos