Dakar dem dikk porte plainte contre Me Moussa Diop

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Janvier 2021 à 10:04 | | 0 commentaire(s)|

La guerre à laquelle se livrent l’ancien directeur de Dakar Dem Dikk (DDD), Me Moussa Diop et son successeur Oumar Boun Khatab Diop est loin d’être terminée. Selon des informations de «L’As», ce dernier a décidé de saisir la justice pour contraindre Me Moussa Diop à restituer les indemnités qu’il a déjà reçues et faire annuler la dette de 90 millions Fcfa que réclame le président d’Alternative générationnelle (Ag/Jotna).



Me Moussa Diop ne disposant pas d’un contrat de travail à DDD correspondant à un emploi effectif, cumulativement avec ses fonctions de Directeur général, il ne pouvait pas invoquer la rupture d’un quelconque lien contractuel pour bénéficier de droits légaux 28,064 millions Fcfa encore moins d’une indemnité de départ de 120 millions Fcfa, précisent des sources du journal. Déjà, Me Diop a reçu 30 millions Fcfa sur les indemnités départ.



D'après toujours les mêmes sources, la rémunération et les avantages des Directeurs généraux ne prévoient aucune indemnité de fin de mission. Ainsi sur «la base de l’illégalité présumée de la perception de ces sommes, qui ne repose sur aucun fondement juridique, Dakar Dem Dikk a suspendu tout paiement et va utiliser toutes les voies de droit appropriées pour obtenir le remboursement intégral des montants que Moussa Diop a indûment perçus. DDD, par l’intermédiaire de ses avocats, a saisi le juge pour cette prétendue dette qui n’est ni certaine, ni exigible», nous signale-t-on.

