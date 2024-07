Dakar et Banjul veulent relever le niveau de leurs échanges commerciaux

Le ministre sénégalais de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, et son homologue gambien, Baboucar Ousmaila Joof, ont exprimé vendredi, à Saly (Ouest), leur volonté de relever le niveau des échanges commerciaux entre leurs deux pays.



‘’ Il me plaît de noter que le volume croissant des échanges entre les deux pays traduit de manière certaine la vitalité de la coopération commerciale. Toutefois, il est nécessaire de reconnaître que ce potentiel commercial est encore largement sous-exploité’’, a souligné Serigne Guèye Diop.



Il co-présidait avec son homologue de la Gambie, la deuxième session du Comité mixte de coopération commerciale entre le Sénégal et la Gambie.



‘’Nous nous devons de tout mettre en œuvre, pour relever conséquemment le niveau des échanges entre le Sénégal et la Gambie’’, a-t-il plaidé.



L’officiel sénégalais a, à titre illustratif, indiqué que ‘’ la valeur des échanges entre nos deux pays est estimée à 113 milliards de FCFA en 2023, représentant moins de 5% de notre commerce global’’.



Ce qui, selon lui, paraît ‘’anachronique, compte tenu de la proximité géographique et culturelle entre les deux pays’’.



Le ministre gambien du Commerce a indiqué que ‘’ la deuxième session du Comité mixte de coopération commerciale prend en charge la coopération dans des axes aussi stratégiques que la facilitation du commerce, la libre circulation des personnes et des biens, la mise en œuvre du schéma de libéralisation des échanges dans le cadre de la CEDEAO (SLEC), l’élimination des barrières au commerce, la coopération douanière et le transit’’.



‘’D’autres questions stratégiques sont également prises en compte”, a-t-il précisé, citant entre autres, ”la collaboration entre les deux instituts de normalisation, de métrologie légale, de sécurité sanitaire des aliments de nos deux pays et le renforcement de la coopération dans les domaines du commerce de certains produits, comme la noix de cajou ainsi que le développement de zones économiques spéciales communes, en vue de stimuler le commerce bilatéral et diversifier les économies nationales’’.



Pour Serigne Guèye Diop, ‘’ l’institution du Forum économique, commercial et d’investissement sénégalo-gambien’’ dont la première édition s’est tenue en octobre 2023 à Dakar, ‘’ permet aux gouvernements des deux pays de mettre en place des cadres réglementaires transparents et prévisibles mais aussi de garantir la sécurité juridique et promouvoir des politiques fiscales équitables’’.



Aps

