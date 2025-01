Dakar remporte le Prix du Transport durable 2025, pour son système BRT électrique

Le système du Bus Rapid Transit (BRT) a été primé au Mexique. Le CETUD a reçu le Prix du Transport durable 2025 (STA), en reconnaissance de ses efforts pour promouvoir une mobilité́ durable et inclusive, centrée sur le lancement de son système de Bus Rapid Transit (BRT), entièrement électrique. Ainsi Dakar, le Sénégal, est le lauréat du Prix du transport durable 2025, alors que le programme célèbre son 20e anniversaire.



D'après "L'As", le CETUD recevra le STA pour Dakar, lors d'une cérémonie diffusée en direct en février 2025 et rejoindra la programmation de la série des prix du transport durable de l'ITDP tout au long de l'année. Ce prix reconnaît les progrès réalisés par le CETUD au cours de l'année écoulée pour promouvoir la durabilité, l'accessibilité et l'inclusion, grâce à des investissements substantiels dans les transports publics électriques et le développement axé sur les transports en commun.



Quant à Mexico, la capitale du Mexique, elle a reçu la mention honorable du STA, pour avoir mis l'accent sur l'expansion et l'intégration des réseaux de transports publics et de vélos en libre-service. Ces villes ont été sélectionnées parmi cinq finalistes, dont le Brésil, le Mexique et l'Inde, détaille le journal.