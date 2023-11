Dakar renoue avec les agressions, alerte aux FS

L’alerte est lancée à travers les réseaux sociaux. Les agressions ont repris de fort belle manière à Dakar. « Chères populations de Dakar, le phénomène des agressions à mains armées et en groupe ont repris. Le Pont 92, certains quartiers de Guédiawaye, la Route nationale vers Croisement Cambérène et autres constituent les zones à éviter au maximum à certaines heures. Elles constituent les zones de prédilection des agresseurs » indique une alerte partagée à travers la toile.



« Veillez sur vos sacs à mains, sacs à dos, aux portes des voitures et aux motocyclistes. Ils sont dangereux et pour la plupart des jeunes âgés entre 15 à 20 ans en groupe. Nous nous confions aux Forces de sécurité, mais surtout appelons nos compatriotes à prendre toutes les dispositions ».



