Dakar va faire grimper les taxes aéroportuaires, à partir du 1er mars 2019 : Crash entre le Sénégal et l’Association des Compagnies aériennes

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Décembre 2018 à 08:44 | | 0 commentaire(s)|

L’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) a décidé de faire grimper, à compter du 1er Mars 2019, les taxes de sécurité (de 6.000 à 10.000 F Cfa) et celles appliquées sur les passagers (de 2.000 F Cfa à 3000 FCfa). Sans compter le Frêt qui va culminer. SourceA qui donne l’information, renseigne que l’Association des Compagnies aériennes est contre cette mesure.



Le journal estime que le crash se dessine à pas de géants entre cette Association et l’Etat du Sénégal. L’Association du transport aérien international (IATA) a été ainsi saisie, après une réunion vaine avec les Autorités.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos