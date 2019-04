Dakka 2019 : Macky Sall attendu à Médina Gounass ce dimanche Le chef de l’Etat est attendu au Dakka de Médina Gounas ce dimanche. C’est ce qu’a annoncé la RFM, indiquant qu’un important dispositif sécuritaire est déjà mis en place avec des éléments de gendarmerie déployés un peu partout dans la ville et sur le site du Dakka.

Le maire de la commune de Kolda qui s’est exprimé sur les mêmes ondes, a invité le président de la République à satisfaire l’une des plus fortes doléances de la commune, le problème de l’eau potable. « Kolda a soif », a, en effet, déclaré Seydou Bâ.

L’édition 2019 du Dakka de Médina Gounas prendra fin demain lundi à l’aube, après la prière et le sermon du khalife. Hier, un incendie qui s’est déclaré sur le site de la retraite, a calciné deux tentes, sans faire de perte en vie humaine.



