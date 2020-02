Dalifort: Deux faux gendarmes arrêtés en pleine circulation

Deux faux gendarmes ont été arrêtés par les vrais gendarmes en pleine circulation à Dalifort, pour usurpation d’identité. Selon le quotidien « L’Observateur », les deux malfaiteurs étaient vêtus de treillis, détenaient par devers eux, chacun, une arme à feu, une radio « talkie-walkie », un gilet portant l’inscription « chef de brigade cynophile de la gendarmerie nationale » et deux fausses cartes professionnelles.



Ils ont été interpellés au moment où ils menottaient un dealer présumé de chanvre indien.



En garde-à-vue à la gendarmerie de Hann, ils ont été déférés au parquet le 3 février dernier, pour délit d’usurpation et détention d’armes sans autorisation administrative et port illégal d'uniformes, entre autres délits.



