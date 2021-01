Dalifort: Mamadou Mbengue de Bby élu nouveau maire

Le candidat Benno Bokk Yakaar, Mamadou Mbengue alias « Baye Diop », n’était guère favori pour rafler la mairie de Dalifort en remplacement du défunt Idrissa Diallo. Parce qu’au sein du conseil municipal de cette commune, Taxawu Sénégal de Khalifa Sall était largement majoritaire. C’est pourquoi, pour commencer sa minorité, BBY avait pris les devants.



Le Témoin révélait un travail intense en coulisses de l’APR mettant en jeu le directeur des Domaines, Mame Boye Diao, qui aurait promis des terrains aux conseillers municipaux, et l’ancien ministre Mor Ngom, chargé des relations avec les élus du président de la République. Ces « démarcheurs » ont réussi le job puisque, contre toute attente, le tocard Mamadou Mbengue dit Baye Diop de BBY a été finalement élu au second tour maire de Dalifort en remplacement de Idrissa Diallo.



Au premier tour du vote, le candidat de l’APR était déjà sorti en tête avec 17 voix, suivi du candidat de Taxawu Sénégal, Thierno Fall, qui en avait récolté 16. Venaient ensuite respectivement Astou Traoré du PS avec Tanor, par ailleurs 1ère adjointe au maire, du 2ème adjoint au maire Cheikhna Diop avec 5 voix et du candidat Abdou Diouf qui n'a récolté qu'une voix. Mohamed Mbengue, Thierno Fall et le dernier Abdou Diouf se sont donc départagés au second tour qui a vu la consécration du premier nommé, informe Le Temoin.



Juste après son installation, le nouveau maire dira que "Remplacer Idrissa Diallo n'est pas une chose facile, mais nous ferons de notre mieux". En outre, il a salué la maturité des conseillers municipaux et de la population de Dalifort qui ont su gérer la situation sans aucun problème. "Je remercie les populations de Dalifort et les conseillers municipaux, car ils ont fait preuve de maturité", a soutenu le nouveau maire qui a donné rendez-vous très prochainement aux journalistes pour discuter largement de la situation de la commune de Dalifort.

