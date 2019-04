Dame Diop, ministre de la Formation professionnelle : « je suis un homme du sérail » Le nouveau ministre de la Formation professionnelle et de l’Artisanat a dit être en terrain connu après sa nomination dans le nouveau gouvernement.

« Je suis un homme du sérail. A la base, je suis professeur de Sciences et techniques industrielles », a confié le nouveau ministre à L’Observateur. Qui poursuit, « j’ai beaucoup travaillé dans le développement et la formation. Je fus d’ailleurs Directeur de la planification et des ressources humaines au ministère de la formation professionnelle en 2007 ».

