Danger au lycée Limamou Laye de Guédiawaye

Les apprentissages au lycée Limamou Laye de Guédiawaye se déroulent actuellement dans des conditions très difficiles à cause des bâtiments en état de délabrement avancé et qui peuvent s’effondrer à tout moment. Ce qui fait que les élèves s’entassent dans certaines salles de classe, informe L'As.



Pire, le bloc administratif a été délocalisé pour des raisons de sécurité, car une partie de la toiture de la salle des professeurs de cet établissement préfabriqué, installée depuis 1978, s’est effondrée.



Ces problèmes d'insécurité, en plus de la recrudescence des vols, ont poussé le conseil de gestion du lycée à monter au créneau pour dénoncer cette situation. Gagnesiry Fall demande au président de la République d’intervenir pour la réfection du lycée dont le budget est estimé à 06 milliards.