Danse obscène d’une petite fille ; Le tiktokeur, ayant filmé la scène, le batteur de tam-tam et l'homme au micro, arrêtés et placés en garde à vue Le tiktokeur qui a filmé la scène, le batteur de tam-tam et l'homme au micro viennent d'être arrêtés et placés en garde à vue. Six membres de sa famille ont également été convoqués et retenus par la police.



Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Juillet 2024 à 03:09 | | 0 commentaire(s)|



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook