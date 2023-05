Daouda Guèye de Pikine arrêté, Serigne Saliou Guèye convoqué à la Sureté urbaine !

Brillant professeur de philosophie, Daouda Guèye, le chargé de communication du mouvement Frapp Dégage et militant de Pastef, a été arrêté hier soir, à Pikine, où il habite. C’est alors qu’il marchait tranquillement dans la rue, qu’il a été prié de prendre place dans une fourgonnette. Selon des sources, il a été arrêté en même temps que trois de ses camarades.



D'aprés "Le Témoin", le « Monstre » n’est décidément pas en passe de desserrer son étau répressif ! En effet, alors que les arrestations et harcèlement de militants et de sympathisants de Pastef mais aussi d’activistes, de rappeurs, de militants de la société civile et de journalistes, se multiplient, on apprend que notre ancien collaborateur et ami, Serigne Saliou Guèye, actuel directeur de publication du quotidien « Yoor-Yoor » est convoqué ce matin à 10 heures, à la Sûreté urbaine de la Police, antichambre de la prison. Pour le moment, les motifs de sa convocation ne sont pas connus.