Daouda Mine, Rédacteur en chef Igfm: « Ibrahima Diakhaby était un journaliste exceptionnel »

Le journaliste Ibrahima Diakhaby du Groupe Futurs médias, décédé, hier jeudi, était un grand professionnel de média, qui avait le sens relationnel, selon Daouda Mine, son ancien collègue au quotidien « L’Observateur ».



« Ibrahima Diakhaby était un excellent professionnel dans son domaine. Un journaliste qui avait une qualité rédactionnelle exceptionnelle. Il nous a rejoints, je pense que c’était entre 2008 et 2009. À l’époque, feu Souleymane Diop était le directeur de publication de "L’Observateur". Il était venu pour un stage d’imprégnation parce qu’il comptait ouvrir un groupe de presse en Guinée avec un de ses oncles. Mais, dès qu’il a commencé, il a automatiquement intégré parce qu’il avait un niveau rédactionnel exceptionnel », témoigne le rédacteur en chef de Igfm.



Et d’ajouter: « Ibrahima Diakhaby était quelqu’un qui avait le sens relationnel. Il pouvait allier son travail à la rédaction et donner des coups de main à d’autres personnes qui le sollicitaient. D’ailleurs, l’homme politique Ousmane Sonko le connaît très bien. Parce que lorsqu’il débutait dans la politique, c’est Ibrahima Diakhaby qui coordonnait ses activités politiques, notamment dans la presse ».



