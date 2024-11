Darou Mouhty : L'APD de Thierno Lô vote la liste de Pastef les Patriotes

En vue des élections législatives du 17 novembre 2024, la section l'APD Darou Mouhty a décidé de voter la liste Pastef, pour permettre au régime en place d'avoir une majorité confortable dans une assemblée inclusive. Cela permettrait au gouvernement de mettre en place toutes les politiques publiques nécessaires, pour la réalisation du Projet pour lequel les Sénégalais les ont élus.



Conscient du fait que notre jeune démocratie n'est pas encore prête pour une cohabitation qui ne fera que bloquer le pays économiquement et politiquement, la section communale de l'APD Darou Mouhty appelle tous ses responsables, militants et sympathisants, a voter et faire voter la listes Pastef Les Patriotes.



D’après le communiqué, l'APD fera ainsi un grand rassemblement suivi d'une importante déclaration au siège du parti, le vendredi 8 novembre 2024.