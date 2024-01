Darou Mousty: Amadou Bâ promet la prise en charge de l'emploi et de l'employabilité des jeunes Le Premier Ministre Amadou Bâ a eu droit à un accueil fort chaleureux à son arrivée à Darou Mousty, ce mardi. C'est au quartier escale que le Ministre Modou Diagne Fada, fils du terroir, est venu à sa rencontre, avec des sympathisants, scandant son nom. Le cortège du Premier ministre se dirige ensuite, vers le domicile de Serigne Bassirou Anta Niang, Khalife de la cité religieuse, vieille de 114 ans.

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Janvier 2024 à 20:10

Accompagné d'une forte délégation, avec notamment le Ministre Directeur de Cabinet politique du Président de la République, Augustin Tine, le Ministre de l'Éducation nationale, Cheikh Oumar Hanne, le Ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Pape Sagna Mbaye, le Ministre de la Jeunesse de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, Pape Malick Ndour, le Chef du Gouvernement a sollicité des prières pour la paix et la stabilité dans le pays. "De cela, dépend la prospérité partagée que nous souhaitons, avec la mise e n œuvre de projets structurants, car beaucoup de choses ont été faites, mais notre ambition est de faire mieux et d'aller plus vite ", a déclaré le Premier Ministre Amadou Bâ.



" Je me sens chez moi, car j'ai longtemps cheminé avec Serigne Abo, avec qui j'entretiens des relations exceptionnelles ". Une déclaration qui a fortement ému l'assistance.



En outre, dans le cadre de la mise en œuvre de l'action gouvernementale, plusieurs réalisations seront entreprises dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'électrification, de l'assainissement, de la voirie, de l'aménagement etc. De même, l'emploi et l'employabilité seront bien pris en charge. Darou Mousty bénéficiera également du programme spécial de modernisation des cités religieuses.



Dans la foulée, annonce Amadou Bâ, les maîtres coraniques et autres acteurs religieux, auront droit à une prise en charge à l'âge de la retraite, dans le cadre de la consolidation du filet social. Après une série de témoignages émouvants à l'endroit du Premier Ministre Amadou Bâ, d'ardentes prières ont clôturé la rencontre.













