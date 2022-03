Darou Mousty: Ousmane Sonko et sa délégation reçus par Serigne Abdou Mbacké La célébration du Magal de Darou Mousty de l'édition 2021 a vu la participation d'une forte délégation du parti Pastef-Les patriotes conduite par le Président Ousmane Sonko.

Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Mars 2022 à 14:27 | | 0 commentaire(s)|

Arrivée à Darou Mousty un peu après 12 heures, le député-maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko à la tête d'une importante délégation du Pastef-Les patriotes a été reçu avec les honneurs par Serigne Abdou Mbacké, khalife de Baye Cheikh Khady Mbacké, 3e khalife de Darou Mousty.



Après avoir passé la journée chez son grand ami et guide, le chef des patriotes a effectué son "ziarra" avec sa délégation auprès du khalife de Darou Mousty, Serigne Bassirou Mbacké. Ce dernier a dit toute sa satisfaction à l'endroit du Maire de Ziguinchor avant de l'inviter à plus de persévérance dans la droiture. Il a aussi prié pour le leader de Pastef et sa délégation.



La délégation a fini sa tournée dans la cité sainte de Mame Thierno, en participant au Symposium annuel organisé par Serigne Abdou Mbacké.



Elle était composée de hauts cadres du parti parmi lesquels on peut citer: Bassiou Diomaye Faye, Biram Souleye Diop, Djamil Sané, Matar Sene et Babacar Ndiaye.



Jotna Média









Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook