Darouza Sèye:" La décision d'interdire le port de voile à Ste Jeanne d'Arc est unilatérale"

L'association des parents d'élèves de l'Institution Sainte Jeanne d'Arc a fait face à la presse pour manifesté son mécontentement suite à la décision d'interdire le port du voile au sein de l"école dès l'ouverture prochaine. " A Jeanne d'Arc, le problème de respect ne s'est pas posé. Les enfants sont respectueux et portent des voiles selon les couleurs bleue et blanc de l'Institution" a déclaré Darouza Véronique Sèye, présidente des parents d'élèves. Selon elle, les enfants non catholiques savent réciter le "Notre Père" et le "Je vous salue Marie" du fait de leur vécu dans cet établissement." Donc c'est une forme de discrimination et j'ai du mal à le digérer" a t-elle déploré. Avant de dénoncer la non implication de l'association dans la prise de décision par la congrégation Sainte Jeanne d'Arc. " La décision a été prise de manière unilatérale et va déstabiliser les élèves qui préparent l'examen" a fait savoir Mme Sèye.