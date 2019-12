Date des Locales : Aly Ngouille Ndiaye "prêt" à appliquer la proposition issue du dialogue

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye, s'est dit disposé à organiser les élections locales à la date proposée et retenue par les acteurs du dialogue national. Interpellé sur la question par Seneweb, au sortir de la cérémonie d'installation du comité de pilotage dudit dialogue, il déclare : "Pour les élections locales, nous attendons que les acteurs du dialogue puissent arriver à un concensus. Si une date est proposée et retenue, nous sommes prêts à organiser ces élections".



Le ministre en charge de l'organisation des élections "espère" toutefois que cette date ne dépasse pas mars 2021, comme proposé dans l'arrêté. Il rappelle par ailleurs que pour le dialogue politique, un certain nombre de concensus a été trouvé. "Maintenant, ces points d'accord seront soumis au comité de pilotage du dialogue national, si c'est adopté, ils seront transmis au président de la République", a-t-il assuré.

